У Краснодарському краї зафіксували «приліт» безпілотників

Вчора ввечері у Краснодарському краї зафіксували «прильоти» безпілотників. Інформація про це з'явилась у телеграм-каналах.
Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив удари безпілотників по регіону.
«Близько десятої години вечора безпілотник пошкодив у станиці Мар'янській житловий будинок. На місці події працюють спеціальні служби та правоохоронні органи», - заявив він.
Після атаки безпілотників місцеві жителі опублікували знайдені уламки БпЛА.
Раніше в результаті успішного удару ЗСУ та СБУ по базі зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ знищено десятки дронів.
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