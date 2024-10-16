У Краснодарському краї зафіксували «приліт» безпілотників

У Краснодарському краї зафіксували «приліт» БпЛА. Фото: кадр із відео

Вчора ввечері у Краснодарському краї зафіксували «прильоти» безпілотників. Інформація про це з'явилась у телеграм-каналах.



Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтвердив удари безпілотників по регіону.



«Близько десятої години вечора безпілотник пошкодив у станиці Мар'янській житловий будинок. На місці події працюють спеціальні служби та правоохоронні органи», - заявив він.



Після атаки безпілотників місцеві жителі опублікували знайдені уламки БпЛА.



Раніше в результаті успішного удару ЗСУ та СБУ по базі зберігання «шахедів» у Краснодарському краї РФ знищено десятки дронів.