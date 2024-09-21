БПЛА атакували склад боєприпасів у Краснодарському краї РФ

Вибух на складі боєприпасів у Краснодарському краї. Кадр із відео

У ніч проти 21 вересня безпілотники завдали удар по складу артилерійських боєприпасів у Тихорецькому районі Краснодарського краю РФ. За попередньою інформацією, постраждалих серед мешканців району немає.



За версією губернатора Краснодарського краю Венеаміна Кондартьєва, два безпілотники нібито були сбиті за допомогою сил ППО та РЕБ.



«Через падіння уламків одного з них виникла пожежа, яка перейшла на вибухонебезпечні предмети. Почалася детонація», — стверджує він.



Було розпочато евакуацію мешканців селища, яке знаходиться поряд з арсеналом. У Тихорецьку розгорнуть пункт тимчасового розміщення.



Пожежні розрахунки та спеціальні служби працюють на місці події.

