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Окупанти за добу 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини: повністю зруйновано будинки

16 жовтня 2024, 10:38

Окупанти за добу 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини: повністю зруйновано будинки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російська армія минулої доби, 15 жовтня, атакувала низку населених пунктів Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено або зруйновано житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

«Усього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донецької області», — зазначив він.

Покровський район. У Кураховому пошкоджено 3 багатоповерхівки, зруйновано будинок в Острівському і будинок у Курахівці. У Світлому Добропільської громади поранено людину, пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено 2 будинки.



Краматорський район. У Лиманській громаді зруйновано 3 будинки: 2 у Зарічному і 1 у Торському. У Костянтинівці поранено людину, пошкоджено 2 багатоповерхівки, приватний будинок, адмінбудівлю, інфраструктурний об'єкт і 7 автомобілів; також в Іванопіллі пошкоджено 16 приватних будинків, 2 адмінбудівлі і лінію електропередач; у Миколаївці — 4 будинки.



Бахмутський район. У Сіверську пошкоджено 2 будинки, ще 1 — у Серебрянці. У Часовоярській громаді пошкоджені 12 приватних будинків і 2 багатоповерхівки.

Раніше ми писали, що на Київщині внаслідок падіння уламків російського безпілотника спалахнув приватний житловий будинок.

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Люди
Вадим Філашкін
Місця
Донецька область
Події
Війна

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