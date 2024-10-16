Загинув чоловік під час пожежі у Волноваському районі

У селі Петропавлівка Волноваського району Донецької області загинув 42-річний чоловік. Його виявили усередині житлового будинку. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



«16 жовтня о 04:45 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Петропавлівка Волноваського району. Після прибуття рятувальники встановили, що відбувається горіння житлового будинку та легкового автомобіля», — йдеться у повідомленні.



Під час гасіння пожежі усередині житлового будинку було виявлено тіло чоловіка 1982 року народження. О 07:05 рятувальники ліквідували спалах на площі 84 кв. м.



Причини та обставини події встановлюються.



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