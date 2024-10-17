У Миколаївській області через атаку росіян по інфраструктурі сталося відключення світла

Російські військові в ніч проти 17 жовтня вдарили по енергетичних об'єктах у Миколаївській області. Внаслідок цієї атаки в регіоні сталося відключення світла, проте енергетики вже змогли заживити більшість абонентів. Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

За словами чиновника, цієї ночі в області тривала робота сил та засобів протиповітряної оборони щодо відбиття російської атаки. Проте зараз він не розкриває деталі.

Керівник ОВА розповів, що росармія знову атакувала енергетичну інфраструктуру області, і в результаті цього є знеструмлення абонентів.

«Енергетики вже заживили більшу частину споживачів, роботи продовжуються», — заявив він.

Як уточнив начальник ОВА, обійшлося без потерпілих.