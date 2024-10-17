Російські війська атакували енергооб'єкти в п'яти областях — Міненерго

Українські енергетики усувають наслідки атак армії РФ по енергетичних об'єктах. Фото: Укренерго

Минулої доби через обстріли та бойові дії були знеструмлення в Донецькій, Кіровоградській, Миколаївській, Сумській та Харківській областях. Про це повідомило Міненерго у четвер, 17 жовтня.

Так, у Донецькій області внаслідок бойових дій пошкоджено повітряну лінію. Споживачі не знеструмлювалися.

На Кіровоградщині в результаті атаки БПЛА по території підстанції виник спалах, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Пожежа згашена, живлення відновлено.

На Херсонщині через обстріл енергетичного об'єкту знеструмлювалися побутові споживачі. Живлення відновлено за резервною схемою.

У Південному регіоні через технологічні порушення двічі вимикалася повітряна лінія, що призвело до зниження напруги на енергетичних об'єктах. Живлення відновлено.

«Усього за минулу добу енергетики відновили живлення для понад 302 тисяч споживачів. Станом на ранок залишаються частково або повністю знеструмленими 486 населених пунктів», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що російські військові в ніч проти 17 жовтня вдарили по енергетичних об'єктах у Миколаївській області. Внаслідок цієї атаки в регіоні сталося відключення світла, проте енергетики вже змогли заживити більшість абонентів.