Росія та Україна обмінялися військовополоненими за формулою 95 на 95

Про обмін 95 військовополоненими з кожного боку сьогодні оголосило Міноборони РФ.
Зазначається, що російські військовослужбовці, які повернулися з полону, перебувають на території Білорусі.
Посередником в обміні виступили ОАЕ, уточнили у відомстві.
Більшість із обміняних сьогодні російських військових — строковики, які потрапили в полон у Курській області. Про це повідомляє проект «Наш вихід» та публікує списки обміняних.
Раніше стало відомо, що Україна та Росія сьогодні обмінялися тілами вбитих військовослужбовців.
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