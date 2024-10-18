Росія та Україна обмінялися військовополоненими за формулою 95 на 95

Про обмін 95 військовополоненими з кожного боку сьогодні оголосило Міноборони РФ.

Зазначається, що російські військовослужбовці, які повернулися з полону, перебувають на території Білорусі.

Посередником в обміні виступили ОАЕ, уточнили у відомстві.

Більшість із обміняних сьогодні російських військових — строковики, які потрапили в полон у Курській області. Про це повідомляє проект «Наш вихід» та публікує списки обміняних.

Раніше стало відомо, що Україна та Росія сьогодні обмінялися тілами вбитих військовослужбовців.