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Головне за день: Військові КНДР втекли з фронту. Гуманітарна криза у Лисичанську

15 жовтня 2024, 23:18

Головне за день: Військові КНДР втекли з фронту. Гуманітарна криза у Лисичанську

Економіка

 У разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля. За словами парезидента ВП «Укрметалургпром» Олександра Каленкова, на підконтрольній території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн. тонн на рік, але у разі втрати Покровська ці показники можуть скоротитися до 2 – 3 млн. тонн на рік.

Суспільство

 Правоохоронці встановили 421 особу, яка причетна до тортур над цивільними та військовополоненими громадянами України. За фактами жорстокого поводження із заручниками розслідується понад 4 тисячі справ.

На окупованій території Донецької області у підрозділах у справах неповнолітніх перебувають на обліку 263 особи, з них 16 – за «дії екстремістського характеру».

В окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку.

З 2025 року на окупованих територіях України люди зможуть отримати безплатно пільгові ліки лише за умови російського громадянства.

У структурах загиблого Євгена Пригожина заявили про ліквідацію активів медіа-групи «Патріот». За життя голова ПВК «Вагнер» мала розгалужену медіа-мережу, яка, як встановили розслідувачі, виконувала роль ботів і «тролів».

Випадок масового мору риби відмічено на каналі Дніпро – Донбас у Дніпровському районі. Тисячі загиблих великих та малих риб лежать на поверхні водойми. На думку дніпровського іхтіолога Олега Христова, основна версія – людський фактор, застосування електровудки.

За заявою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні готовність житлових будинків понад 99%. Кількість шкіл, садків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.

Бойові дії

 У Костянтинівці під час атаки росармії постраждав один місцевий житель.

Троє людей постраждали в селі Шахтарське після того, як окупанти скинули авібомбу. Також зруйновано будинки та навчальний заклад.

Тим часом у Торецьку окупанти використовують тактику – «використовуємо артилерію, знищуємо місто, знищуємо райони». У місті не залишилося вцілілих будинків, знищено цілі райони.

Миколаїв російські військові атакували вночі. РФ випустила сім ракет С-300/400 із Криму. Одна людина загинула, ще 23 поранені.

В окупованій Горлівці заявили, що від обстрілу постраждали п'ятеро людей.

Бійці 3 ОШБр взяли в полон росіян під час контратаки на Харківщині. На опублікованих фото в кадр потрапили п'ять російських окупантів та три десятки паспортів та військових квитків загарбників.

У РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР , до кінця року їх можуть відправити в Україну. Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів. Водночас українській розвідці стало відомо, що 18 військовослужбовців із КНДР уже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ.

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