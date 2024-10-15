Головне за день: Військові КНДР втекли з фронту. Гуманітарна криза у Лисичанську

Економіка



У разі втрати Покровська Україна може у половину скоротити виробництво сталі через дефіцит вугілля. За словами парезидента ВП «Укрметалургпром» Олександра Каленкова, на підконтрольній території залишаються ресурси для досягнення рівня виробництва сталі у 12 млн. тонн на рік, але у разі втрати Покровська ці показники можуть скоротитися до 2 – 3 млн. тонн на рік.



Суспільство



Правоохоронці встановили 421 особу, яка причетна до тортур над цивільними та військовополоненими громадянами України. За фактами жорстокого поводження із заручниками розслідується понад 4 тисячі справ.



На окупованій території Донецької області у підрозділах у справах неповнолітніх перебувають на обліку 263 особи, з них 16 – за «дії екстремістського характеру».



В окупованому Лисичанську мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку.



З 2025 року на окупованих територіях України люди зможуть отримати безплатно пільгові ліки лише за умови російського громадянства.



У структурах загиблого Євгена Пригожина заявили про ліквідацію активів медіа-групи «Патріот». За життя голова ПВК «Вагнер» мала розгалужену медіа-мережу, яка, як встановили розслідувачі, виконувала роль ботів і «тролів».



Випадок масового мору риби відмічено на каналі Дніпро – Донбас у Дніпровському районі. Тисячі загиблих великих та малих риб лежать на поверхні водойми. На думку дніпровського іхтіолога Олега Христова, основна версія – людський фактор, застосування електровудки.



За заявою прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, в Україні готовність житлових будинків понад 99%. Кількість шкіл, садків та лікарень, готових до проходження зими, теж наближається до 100%. Понад 18 тисяч котелень та 4,8 тисяч центральних теплових пунктів перебувають на стадії готовності до подачі тепла.



Бойові дії



У Костянтинівці під час атаки росармії постраждав один місцевий житель.



Троє людей постраждали в селі Шахтарське після того, як окупанти скинули авібомбу. Також зруйновано будинки та навчальний заклад.



Тим часом у Торецьку окупанти використовують тактику – «використовуємо артилерію, знищуємо місто, знищуємо райони». У місті не залишилося вцілілих будинків, знищено цілі райони.



Миколаїв російські військові атакували вночі. РФ випустила сім ракет С-300/400 із Криму. Одна людина загинула, ще 23 поранені.



В окупованій Горлівці заявили, що від обстрілу постраждали п'ятеро людей.



Бійці 3 ОШБр взяли в полон росіян під час контратаки на Харківщині. На опублікованих фото в кадр потрапили п'ять російських окупантів та три десятки паспортів та військових квитків загарбників.



У РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР , до кінця року їх можуть відправити в Україну. Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів. Водночас українській розвідці стало відомо, що 18 військовослужбовців із КНДР уже втекли з позицій на кордоні Брянської та Курської областей РФ.



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