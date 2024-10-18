Північна Корея вирішила відправити на війну 12 тисяч військових — розвідка Південної Кореї

Відомо, що Північна Корея бере участь у війні проти України. Союзник РФ вирішив відправити на передову 12 тисяч солдатів, включаючи підрозділ спеціального призначення. Про це повідомили у пресслужбі розвідки Південної Кореї під час наради з безпеки, повідомляє Reuters.



З серпня минулого року Північна Корея відправила до Росії понад 13 000 контейнерів з артилерійськими снарядами, балістичними ракетами та протитанковими ракетами. Загало, до Росії було поставлено понад вісім мільйонів артилерійських та ракетних снарядів.



«Пряма військова співпраця між Росією та Північною Кореєю, про яку повідомляли іноземні ЗМІ, тепер офіційно підтверджена», — йдеться у заяві відомства.



Раніше президент Південної Кореї Юн Сук Йоль скликав позапланову нараду з питань безпеки за участю ключових чиновників розвідки, військових та національної безпеки, щоб обговорити участь північнокорейських військ у війні Росії проти України.



«Учасники розділили думку, що нинішня ситуація, коли тісніші зв'язки між Росією та Північною Кореєю вийшли за рамки переміщення військових поставок і фактичного відправлення військ, становлять серйозну загрозу безпеці не лише для нашої країни, а й для міжнародної спільноти», — йдеться у повідомленні.



В офісі лідера Південної Кореї заявили, що країна разом зі своїми союзниками уважно стежить за відправкою військ Північної Кореї до Росії. Південна Корея відповість на дії КНДР усіма доступними засобами.



Раніше ми писали, що глава Кремля Володимир Путін вніс на розгляд до Державної думи законопроект про ратифікацію договору про «всеосяжне стратегічне партнерство» між РФ та КНДР.



Крім того, всього в РФ зараз проходять навчання кілька тисяч військових із КНДР, до кінця року їх можуть відправити в Україну.



Для цього у складі російської бригади формується батальйон із північнокорейських солдатів.



Крім того, Буданов розповів, що Російська Федерація готує понад 11 тисяч військових із Північної Кореї для війни в Україні. Наразі вони проходять підготовку, а до бойових дій будуть готові у листопаді.