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«Запорука безпеки»: на окупованій Луганщині дітей вчать, як «правильно» спілкуватися з військовими РФ – ОВА

16 жовтня 2024, 10:10

«Запорука безпеки»: на окупованій Луганщині дітей вчать, як «правильно» спілкуватися з військовими РФ – ОВА

У навчальних закладах на захоплених територіях Луганської області дітям роздають буклети з правилами, яких необхідно дотримуватись при спілкуванні з військовими російської армії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, зокрема, вчителі у селищі Айдар акцентували увагу учнів та їхніх батьків, що «правильне» спілкування – запорука безпеки дитини.

«Наголошують, що у будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що в окупованому місті Лисичанськ на Луганщині мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку.

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Артем Лисогор
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Війна окупація Діти Батьки Правила Спілкування

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