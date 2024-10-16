«Запорука безпеки»: на окупованій Луганщині дітей вчать, як «правильно» спілкуватися з військовими РФ – ОВА

У навчальних закладах на захоплених територіях Луганської області дітям роздають буклети з правилами, яких необхідно дотримуватись при спілкуванні з військовими російської армії. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.



За його словами, зокрема, вчителі у селищі Айдар акцентували увагу учнів та їхніх батьків, що «правильне» спілкування – запорука безпеки дитини.



«Наголошують, що у будь-якому випадку озброєні росіяни не понесуть покарання за власні протиправні дії», – розповів начальник ЛОВА.

Нагадаємо, що в окупованому місті Лисичанськ на Луганщині мешканці віддалених районів залишаються без води, тепла та зв'язку.