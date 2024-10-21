У Донецькій області під обстрілами РФ поранено 3 людей

За 20 жовтня в Донецькій області під російськими обстрілами поранено 3 мирних мешканців: в Іллінці, Новоселидівці та Кураховому.



Про це повідомляє Донецька обласна військова адміністрація.



Всього з початку повномасштабної війни РФ проти України в Донецькій області загинуло 2822 мирні жителі. Поранено — 6316.

Раніше ми писали, що російська армія 19 жовтня обстріляла Донецьку область. Внаслідок атак одна людина загинула, також відомо про одного потерпілого. Російські війська в неділю, 20 жовтня, тричі атакували Покровську громаду Донецької області. Внаслідок ударів пошкоджено будинки та будівлю.