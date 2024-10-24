Південна Корея вивчає можливість постачання озброєння Україні

Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль повідомив, що республіка розгляне питання щодо постачання Україні летальної зброї у відповідь на військову співпрацю між Росією та Північною Кореєю. Про це повідомляє Yonhap.

Відповідні заяви глава держави зробив після саміту із президентом Польщі Анджеєм Дудою у Сеулі. Обидва лідери рішуче засудили відправлення військ Північною Кореєю до Росії і погодилися посилити спільні заходи реагування на загрози, що зростають.

«Якщо Північна Корея відправить спецсили на війну в Україну, ми надаватимемо підтримку Україні крок за кроком і розглянемо вжиття необхідних заходів щодо безпеки Корейського півострова», — заявив Юн.

Він додав, що країна дотримувалася принципу не постачати смертоносну зброю безпосередньо, проте може переглянути позицію та змінити її більш гнучким підходом залежно від військової активності Північної Кореї.

«Республіка Корея ніколи не сидітиме склавши руки і вживатиме необхідних заходів крок за кроком у координації з міжнародним співтовариством залежно від розвитку військової співпраці Північної Кореї та Росії», — підкреслив Юн.

Раніше повідомлялося, що у Пентагоні підтвердили перебування північнокорейських військових на території РФ.