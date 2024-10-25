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Путін заявив, що отримував від України секретну мирну пропозицію

25 жовтня 2024, 08:45

Путін заявив, що отримував від України секретну мирну пропозицію

Володимир Путін. Фото: Вікіпедія Володимир Путін. Фото: Вікіпедія

Україна через Туреччину нібито передавала російській владі «пропозицію» щодо укладання певних мирних домовленостей. Про це заявив глава Кремля Володимир Путін, повідомило пропагандистське видання «РИА Новости».

«Туреччина теж виступила з ініціативою щодо ситуації у Чорному морі: забезпечити безпечне судноплавство, укласти певні домовленості та угоди щодо безпеки об'єктів атомної енергетики. Ми погодилися, а потім глава київського режиму заявив: "Ніяких переговорів"», — сказав Путін.

За його словами, турецька сторона висувала свою пропозицію, посилалючись на Україну, а «через день» Туреччини нібито довелося повідомити про відмову української влади від переговорів.

Путін уточнив, що сигналом про те, що Україна не готова до переговорів, стала презентація Плану перемоги Володимиром Зеленським на засіданні Верховної Ради.

Що саме пропонував Київ, Путін не розкрив, проте наголосив, що переговори призвели б до скасування військового стану в Україні та президентських виборів.

«Мабуть, до цього не готові. М'яч на їхньому боці», — зазначив Путін.

Він також відмовився оцінити від одного до десяти шанси врегулювання російсько-української війни, наголосивши, що вважає недоречним називати будь-які цифри чи бали.

Раніше Володимир Путін заявив, що готовий до будь-яких пропозицій щодо припинення війни проти України, якщо ці пропозиції виходитимуть із «реалій на землі».

«Ми готові розглядати будь-які варіанти мирних домовленостей, виходячи з реалій, які складаються на землі. І не готові ні до чого іншого», — заявив Путін на пресконференції.

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