Перші вантажівки з північнокорейськими військами, ймовірно, досягли лінії фронту у Курської області. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України з посиланням на перехоплені радіопереговори російських військових.

Перехоплені переговори, опубліковані Головним управлінням розвідки, схоже, підтверджують, що тисячі північнокорейських солдатів почали прибувати вздовж лінії фронту на захід Росії.

Перехоплена розмова двох російських військових чиновників стосувалася водія вантажівки КАМАЗ на ім'я Андрій Свериденко, яку зупинили під час в'їзду до Курська. Декілька КАМазов було затримано на трасі в Курській області російською військовою поліцією. Одна з вантажівок, про яку йшла розмова, мала цивільний номер. Транспортний засіб «не мав бойового призначення», тому військова поліція «занепокоїлася».

У свою чергу американське видання Forbes повідомляє , що «партія північнокорейських солдатів Свериденко призначалася для 810-ї бригади морської піхоти російського флоту, яка намагається відбити український наступ на східному краї Курської дуги в районі села Російська Конопелька. Українські безпілотники та артилерія поки що стримують росіян».

Там також зазначили, що підрозділи морської піхоти відомі своєю жорстокістю та поганою дисципліною. Зокрема, 155 морська піхотна бригада, дислокована на західному краї Курської дуги, захопила і стратила дев'ять українських операторів безпілотників.