Первые грузовики с северокорейскими войсками, вероятно, достигли линии фронта в Курской области. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины со ссылкой на перехваченные радиопереговоры российских военных.

Перехваченные переговоры, опубликованные Главным управлением разведки, похоже, подтверждают то, что тысячи северокорейских солдат начали прибывать вдоль линии фронта на запад России.

Перехваченный разговор двух российских военных чиновников касался водителя грузовика КАМАЗ по имени Андрей Свериденко, который остановили при въезде в Курск. Несколько КАМазов были задержаны на трассе в Курской области российской военной полицией. Один из грузовиков, по которому шел разговор, имел гражданский номер. Транспортное средство «не имело боевого назначения», поэтому военная полиция «забеспокоилась».

В свою очередь, американское издание Forbes сообщает, что «партия северокорейских солдат Свериденко предназначалась для 810-й бригады морской пехоты российского флота, которая пытается отразить украинское наступление на восточном крае Курской дуги в районе села Русская Конопелька. Украинские беспилотники и артиллерия пока сдерживают россиян».

Там также отметили, что подразделения морской пехоты известны своей жестокостью и плохой дисциплиной. В частности, 155-я морская пехотная бригада, дислоцированная на западном крае Курской дуги, захватила и казнила девять украинских операторов беспилотников.