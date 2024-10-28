Російська армія перетнула канал і просунулася у Часовому Яру – британська розвідка

Ситуація у Часовому Яру. Фото: карта DeepState

Російські війська досягли успіхів у місті Часів Яр Донецької області. Про це повідомили у Міністерстві оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.



Окупанти, швидше за все, перетнули канал у південній частині Часового Яру і наблизилися до меж міста. У центральній частині району каналу російські війська, ймовірно, домоглися обмеженого просування на захід від каналу в східну частину Часового Яру. Однак, цілком ймовірно, що в центральній і північній частинах району каналу, як і раніше, йдуть запеклі бої, а війська РФ не змогли закріпитися в цих районах.



З середини липня і донедавна загарбники не могли перетнути канал через масштабні оборонні заходи ЗСУ.

Нагадаємо, що війська Росії зосередили зусилля на Лиманській ділянці фронту, окупанти тиснуть із кількох напрямків.