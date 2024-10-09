Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії: обговорили гуманітарне розмінування та реабілітацію дітей

Зеленський зустрівся з прем'єром Хорватії. Фото: кадр із відео

Президент України Володимир Зеленський сьогодні зустрівся з Прем'єр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем та обговорили гуманітарні питання, а також співпрацю. Про це повідомляє пресслужба глави держави.







«Оборонна допомога і співпраця, гуманітарне розмінування, реабілітація наших дітей і поранених воїнів, відбудова України, наша європейська інтеграція стали темами наших переговорів. Також сьогодні підписали Угоду про довгострокову підтримку та співробітництво між нашими державами. Разом розвиватимемо співпрацю між нашими ОПК», — заявив президент.



Він також зазначив, що Хорватія продовжить надавати обладнання та ділитися знаннями з гуманітарного розмінування.

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Хорватії Андрей Пленкович. Фото: кадр із відео

«Дякую Хорватії за кожен прояв підтримки нашої держави та людей, за те, що ви разом з Україною від початку російської агресії у 2014 році», — додав Зеленський.



Нагадаємо, 4 жовтня Президент України зустрівся з військовослужбовцями, які воюють у Курській області.