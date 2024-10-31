В Україні розпочався опалювальний сезон. Наскільки країна готова до зими та чи зміняться тарифи

В українських містах активно розпочинається опалювальний сезон. Про це повідомив голова правління «Нафтогазу» Олексій Чернишов.



За його словами, попри постійні російські атаки на газовидобувні об'єкти та масовані обстріли підземних сховищ газу у квітні-серпні, Україна накопичила достатньо газу для сталого проходження осінньо-зимового періоду 2024/2025 років.



«З початку року компанії «Укргазвидобування» та «Укрнафта» видобули на понад 7% більше газу, ніж за аналогічний період минулого року. Крім того, вдалося відновити видобуток газу на Сахалінському родовищі. Під час опалювального сезону 2023/2024 років Україна використала 6,7 мільярда кубометрів газу із підземних сховищ. Цього року розраховуємо приблизно на такі ж показники», – розповів Чернишов.



Голова правління «Нафтогазу» зазначив, що станом на сьогодні газопостачальна компанія «Нафтогаз Трейдинг» уклала договори на постачання газу з усіма підприємствами теплокомуненерго, які подали відповідні заявки.



«При цьому «Нафтогаз» продовжує постачати газ на умовах ПСО, тому ціни для підприємств ТКЕ, виробників електроенергії та населення залишаються незмінними до кінця квітня 2025 року», – сказав він.

Нагадаємо, що «Укргазвидобування» запустила нову свердловину.