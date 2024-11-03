За добу РФ тричі обстріляла населені пункти Донеччині: в ОВА показали наслідки

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

За добу російські окупанти тричі обстріляли населені пункти Донеччини. Внаслідок ударів є жертви, також пошкоджено житлові будинки. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За його даними, під російські удари потрапили три райони регіону:



Покровський район. У Покровську пошкоджено 4 будинки і газогін. У Мирнограді поранено людину.



Краматорський район. В Іванопіллі Костянтинівської громади 2 людини загинули, пошкоджено 4 приватні будинки, лінію електропередач і газогін.



Бахмутський район. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і промислова будівля.



Раніше ми писали, що 2 листопада російські війська завдали ударів по Покровську за допомогою ствольної артилерії. Внаслідок атаки пошкоджено будинки.