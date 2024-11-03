Армія РФ захопила два населені пункти на Донеччині

Російські окупанти захопили Курахівку та Шахтарське, що на Донеччині. Про це повідомляє DeepState.
Крім того, аналітики заявили, що росіяни просунулися в районі Максимільянівки, Вербового, Новоселидівки, у Вовченці та Максимівці Донецької області.
Стало відомо, що ЗС РФ відновили положення біля Шептуховки Курської області РФ.
Раніше ми писали, що війська Росії вивісили свій прапор у селі Максимівка у Волноваському районі Донецької області.
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