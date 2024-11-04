РФ запустила по Україні ракету, авіабомби та дрони: відомо, як відпрацювала ППО

ППО збила 50 БПЛА. Фото: Повітряні сили

Російська армія в ніч проти 4 жовтня атакувала територію України балістичною ракетою та авіаційними бомбами. Крім того, росіяни запустили 80 ударних дронів-камікадзе. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«У ніч на 04 листопада 2024 року (з 19.00 3 листопада) ворог завдав удару балістичною ракетою «Іскандер-М» по Дніпропетровщині (район пусків — Ростовська обл.), атакував керованими авіабомбами Харківщину і запустив по Україні 80 ударних БПЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу з напрямків Брянськ, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – РФ», — йдеться у повідомленні.



Станом на 08:30 сили та засоби протиповітряної оборони збили 50 БПЛА у Київській, Сумській, Одеській, Херсонській, Миколаївській, Житомирській, Черкаській, Чернігівській та Кіровоградській областях.



Також 27 безпілотників локально втрачені у різних регіонах України.





Раніше ми писали, що внаслідок атаки безпілотників російської армії в ніч проти 4 листопада в Оболонському та Деснянському районах Києва зафіксували падіння уламків дронів, внаслідок чого виникли спалахи.