У російському полоні побували понад 110 журналістів

Починаючи з 2014 року щонайменше 112 журналістів побували у російському полоні. Про це на брифінгу повідомила керівник відділу моніторингу свободи слова Інституту масової інформації Катерина Дячук, повідомляє «Укрінформ».

Вона зазначила, що у 2022 році після початку повномасштабної війни було зафіксовано понад 50 випадків, коли журналісти потрапили до полону РФ.

Дячук розповіла, що у списку полонених медійників є і цивільні журналісти з Криму, яких РФ засудила до значних термінів ув'язнення.

Також Росія не повернула тіло української журналістки, яка померла у російському полоні Вікторії Рощиної в рамках обміну, що відбувся 18 жовтня.