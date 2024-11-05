У Росії хлопця без голови визнали обмежено придатним до служби в армії

Хлопця, який потрапив під потяг, в Росії визнали обмежено придатним до військової служби. Фото: Baza

Військкомат російського Смоленська визнав хлопця без голови обмежено придатним до служби. Тепер родичі вимагають від прокуратури перевірити лікарів на службову фальсифікацію. Про це пише видання Baza.

Зазначається, що у жовтні 2021 року на залізничних коліях виявили тіло з відокремленою головою – загиблим був 19-річний Олександр Л.

За фактом його загибелі порушили кримінальну справу, яка досі розслідується.

«У 2023 році слідчий запросив особисту справу Олександра з військкомату, де були зазначені відомості про стан здоров'я загиблого. І тут з'ясувалося щось фантастичне», — пише видання.

За даними військкомату, наступного дня після загибелі хлопець пройшов військово-лікарську комісію.

У документах зазначено, що він нібито скаржився на здоров'я, йому провели ЕЕГ та алергопроби, за підсумками перевірки було складено не менше двох актів огляду. Їх підписали п'ять лікарів різних спеціалізацій. І найцікавіше, що всі вони одноголосно визнали його обмежено придатним до військової служби.

Родичі загиблого звернулися до прокуратури з вимогою перевірити дії лікарів на відповідність закону, проте вже рік чекають на рішення слідства.

Експерти Мін'юсту неодноразово намагалися встановити давність підписів та печаток у медичних документах, але досі не змогли визначити їхні точні дати.

Цікаво, що за словами рідних Олександра, до смерті він навіть не отримував повісток.

Раніше, у 2019 та 2021 роках, у документах хлопця також зустрічалися підозрілі записи: у різні періоди він нібито одночасно перебував на обстеженні в ОДБУЗ «СОПКД» та інших лікарнях.