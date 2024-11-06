У Покровській громаді відбулося влучання FPV-дрона в дорожнє покриття

Окупаційні війська РФ минулої доби, 5 листопада, обстріляли автодорогу Покровської громади Донецької області. Зокрема, під атаку потрапило селище Шевченка. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«5 листопада близько 19:00 відбулося попадання FPV-дрона в дорожнє покриття поблизу селища Шевченко Покровської громади. На щастя, автотранспорт та люди не постраждали», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що ударні дрони чи не щодня атакують цю трасу між селищами громади, а також закликали водіїв бути обачними та не ризикувати без необхідності.



У громаді продовжується евакуація населення. До безпечніших регіонів можна дістатися як залізницею — евакуаційним потягом, так і автобусами за допомогою волонтерів.



Раніше ми писали, що російська армія 5 листопада атакувала Очаків Миколаївської області.