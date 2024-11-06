Російські літаки за один день упустили на Бєлгородську область три напівтонні бомби

Військові літаки РФ лише за один день упустили на Бєлгородську область три бомби ФАБ-500. Фото: АіФ

Російські ВКС упустили відразу три ФАБ-500 на Бєлгородську область 2 листопада. Як розповіли джерела видання ASTRA в оперативних службах регіону, цього разу авіабомби позаштатно впали за півкілометра від хутора Селішко та за кілометр від хутора Заріччя у Шебекінському міському окрузі.

«Ще одну бомбу, що впала, знайшли недалеко від хутора Басів у Борисівському районі. Він розташований більш ніж за 35 км від кордону з Україною», — пише видання.

Раніше стало відомо, що 28 жовтня російський літак упустив бомбу на село за 6 км від Бєлгорода. Таким чином, редакції ASTRA стало відомо про щонайменше 141 випадок падіння авіабомб ФАБ у Росії та на підконтрольних Росії територіях України за 2024 рік.

Найчастіше падають ФАБ-250 та ФАБ-500. Зазвичай, при позаштатному сході вони не вибухають — снаряди постфактум знищують вибухотехніки. Такі авіабомби ЗС РФ, що коректуються, використовують для атак, зокрема, на Донецьку та Харківську області, а також місто Харків.