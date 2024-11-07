Радники Трампа пропонують йому заморозити лінію фронту в Україні — WSJ

Дональд Трамп. Фото: Yahoo News

У перехідній адміністрації обраного президентом США Дональда Трампа обговорюють сценарії завершення війни в Україні. Про це пише з посиланням на джерела американська газета The Wall Street Journal.

Видання нагадує, що під час передвиборної кампанії Трамп обіцяв завершити війну протягом 24 годин після вступу на посаду.

Зазначається, що один із нових мирних планів передбачає створення демілітаризованої зони на лінії зіткнення. За даними WSJ, він складається із трьох пунктів:

Нинішня лінія фронту заморожується, на ній створюється демілітаризована зона (хто з третіх країн або міжнародних організацій забезпечуватиме її безпеку, поки неясно);

Україна відмовляється від планів вступу до НАТО ще щонайменше на 20 років;

За це США продовжать постачати Україні зброю.

Джерела WSJ наголосили, що Трамп поки не схвалив конкретного плану завершення війни в Україні.