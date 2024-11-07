Атака дронів на Одесу: пошкоджено будинки та травмовано місцевого жителя

Результат атаки БпЛА на Одесу. Фото: Нацполіція

Внаслідок атаки БпЛА окупантів на Одесу було травмовано людину та пошкоджені будинки з автомобілями. Співробітники Нацполіції зафіксували наслідки ворожої атаки на Одесу.



«Цієї ночі близько 02:00 РФ вкотре атакувала місто безпілотниками. Внаслідок падіння уламків БпЛА в одному з районів міста пошкоджено фасад та вікна трьох багатоповерхових житлових будинків, припарковані біля них транспортні засоби, газопровід (без загоряння)», — повідомили правоохоронці.



Пізніше стало відомо про одного постраждалого. Легкі тілесні ушкодження дістав 30-річний мешканець одного з будинків.



Медики надали чоловікові допомогу на місці. Інформація щодо інших постраждалих уточнюється. Нагадаємо, російські БпЛА раніше атакували Київ, де загорілися багатоповерхівка та СТО.