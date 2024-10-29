РФ атакувала Одеську область ракетами, загинув чоловік

Вдень росіяни атакували Одеську область двома керованими авіаційними ракетами Х-31П, уламком однієї з ракет було вбито літнього чоловіка. Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.



«Пуски ракет здійснено російським винищувачем Су-30 з акваторії Чорного моря. На жаль, в Одеському районі осколком однієї з ворожих ракет було вбито 71-річного чоловіка, який знаходився біля моря», — уточнив голова Одеської обласної військової адміністрації.



Нагадаємо, 14 жовтня російські окупанти балістичною ракетою атакували Одесу, пошкодивши цивільні кораблі.