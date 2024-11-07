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«Звідти або не повертаються, або чекають на обмін»: в ОВА розповіли, куди росіяни відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині

07 листопада 2024, 10:21

«Звідти або не повертаються, або чекають на обмін»: в ОВА розповіли, куди росіяни відправлять мобілізованих чоловіків на Луганщині

Примусово мобілізованих чоловіків у Луганську та інших містах окупованого регіону росіяни відправлять у піхоту в Курську область. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор.

За його словами, ці чоловіки вже розуміють, що звідти або не повертаються, або чекають на обмін, якщо вдасться потрапити в полон.

«До того ж загарбники не дуже поспішають міняти тих, хто має реєстрацію на окупованих територіях. Відповідне ставлення до них і в російських військових шпиталях – представники так званої «ЛНР» завжди «одужують» і повертаються у стрій першими», – розповів Лисогор.

Під примусовою мобілізацією Лисогор має на увазі набраних у російську армію жителів окупованих територій у рамках осіннього призову. Він був оголошений з 1 жовтня по 31 грудня. У Росії та на окупованих територіях призивають на військову службу чоловіків віком від 18 до 30 років.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині шахтні води вийшли на поверхню, ситуація близька до екологічної катастрофи.

ТЕГИ

Люди
Артем Лисогор
Місця
Луганська область Курська область
Організації
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Війна окупація Полон Мобілізація Піхота

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