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Торгували в різних країнах світу: в Україні СБУ та поліція затримали керівництво міжнародного наркосиндикату

08 листопада 2024, 13:12

Торгували в різних країнах світу: в Україні СБУ та поліція затримали керівництво міжнародного наркосиндикату

Затримання керівництва міжнародного наркосиндикату. Фото: СБУ Затримання керівництва міжнародного наркосиндикату. Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція нейтралізували міжнародну злочинну організацію, яка займалася виготовленням, контрабандою та продажем наркотиків в Україні та за її межами. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

За результатами спецоперації на території семи регіонів України силовики викрили 17 членів угруповання. Одночасно ліквідували дві нарколабораторії, які щомісяця виготовляли понад 100 кілограмів наркотиків, у тому числі психотропи PVP та мефедрон.

Фігуранти справи продавали «товар» в Україні, а також під виглядом дитячих іграшок та продуктів харчування переправляли оптовими партіями до Європи та Південного Кавказу. Водночас, маючи широкі контакти із закордонною наркомафією, вони налагодили постачання в Україну ЛСД, кокаїну, МДМА, канабісу та інших наркотиків, які продавали через спеціально створені Телеграм-канали. Один із них входив до «п'ятірки» найпопулярніших інтернет-магазинів із продажу наркотиків у різних регіонах України.

За даними слідства, організатором наркосиндикату є колишній мешканець Одеської області, який залучив до нелегального бізнесу десятки громадян в Україні та за її межами.

Під час обшуків у затриманих вилучили близько 40 кілограмів наркотиків та психотропів, а також близько 1000 літрів прекурсорів, гашишної олії та екстракту марихуани. Вартість вилученого за цінами «чорного ринку» становить 20 мільйонів гривень. Також правоохоронці виявили фасувальні пристрої, мобільні телефони, комп'ютерну техніку, записники та інші докази злочинної діяльності.

Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 1, 2 ст. 255 (створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участь у ній);
  • ч. 3 ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів або фальсифікованих лікарських засобів);
  • ч. 3 ст. 307 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин);
  • ст. 317 (організація чи утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин чи їх аналогів).

Членам організації загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що СБУ повідомила про підозру мешканці Макіївки, яка зняла скандальне відео на Київському вокзалі.

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