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Головне за день: Атака дронів по Одесі. У Трампа розповіли про плани щодо України

09 листопада 2024, 23:00

Головне за день: Атака дронів по Одесі. У Трампа розповіли про плани щодо України

Політика

 Старший радник обраного президента Дональда Трампа Браян Ланза заявив , що нова адміністрація зосередиться на досягненні миру в Україні, а не на наданні країні можливості повернути окуповані Росією території.

Суспільство

 Нове трудове законодавство, ухвалене на початку повномасштабної війни, суттєво ускладнило життя найманих працівників. Подібні заходи певною мірою можна пояснити складним економічним становищем країни, необхідністю підтримки бізнесу. У цьому матеріалі «Новин Донбасу» йтиметься про труднощі, з якими сьогодні стикаються багато працівників, про протидію громадян свавіллю недобросовісних роботодавців, а також про приклади організації доброчесних трудових відносин.

З 9 листопада в національній системі «Резерв+» отримала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн.

Сіверська міська військова адміністрація на Донеччині з початку року витратила майже 67 мільйонів гривень на посилення оборони громади.

Бойові дії

 В Одесі одна людина загинула під час атаки дронів, ще 13 поранено, серед них двоє хлопчиків 4 та 16 років. Пошкоджено багатоповерхівки, адмінбудівлі та склади, близько 10 автомобілів повністю згоріли.

У Росії в ніч проти 9 листопада був атакований Алексінський хімічний комбінат. Територія підприємства вибухала та диміла, персонал евакуювали. Вдень був додатковий вибух — спалахнули хімічні речовини внаслідок попередніх влучень. Роботу заводу зупинено.

За даними аналітичного проекту DeepState, росармія просунулась біля Максимівки, М'ясожарівки, Далекого, Селідового, Петрівки, Богоявленки та Перемоги.

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