У ніч проти 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників. Ілюстративне фото

Російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів у ніч проти 10 листопада. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ППО збила 62 із 145 безпілотників. Ще 67 дронів локаційно втрачено в Україні. Відомо, що десять російських БПЛА вийшли із повітряного простору України.

«Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей – ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу», — йдеться у повідомленні.

РФ запускала їх із наступних районів: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, мис Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, заявили у Повітряних силах ЗСУ.

«Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 БПЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях», — йдеться у повідомленні.

Крім того, 67 безпілотників армії РФ локаційно загублено в різних регіонах України, ще 10 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Молдови, Білорусії та РФ.