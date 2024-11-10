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У ніч проти 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів

10 листопада 2024, 12:12

У ніч проти 10 листопада Росія атакувала Україну рекордною кількістю дронів

Сьогодні вночі Росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників. Ілюстративне фото Сьогодні вночі Росія атакувала Україну рекордною кількістю безпілотників. Ілюстративне фото

Російські війська атакували Україну рекордною кількістю дронів у ніч проти 10 листопада. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Зазначається, що ППО збила 62 із 145 безпілотників. Ще 67 дронів локаційно втрачено в Україні. Відомо, що десять російських БПЛА вийшли із повітряного простору України.

«Протягом ночі радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 145 повітряних цілей – ударних БПЛА типу Shahed та безпілотників невстановленого типу», — йдеться у повідомленні.

РФ запускала їх із наступних районів: Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, мис Чауда (Крим).

Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони України, заявили у Повітряних силах ЗСУ.

«Станом на 09:30 підтверджено збиття 62 БПЛА противника в Одеській, Київській, Житомирській, Харківській, Полтавській, Сумській, Вінницькій, Хмельницькій, Чернігівській, Дніпропетровській, Миколаївській, Запорізькій та Донецькій областях», —  йдеться у повідомленні.

Крім того, 67 безпілотників армії РФ локаційно загублено в різних регіонах України, ще 10 російських БПЛА вийшли з повітряного простору України в напрямку Молдови, Білорусії та РФ.

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