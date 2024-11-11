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Житель Покровська отримав опіки тіла внаслідок пожежі

11 листопада 2024, 10:50

Житель Покровська отримав опіки тіла внаслідок пожежі

У неділю, 10 листопада, у місті Покровськ спалахнула пожежа у приватному секторі. Один місцевий мешканець отримав опіки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.

«Після обіду сталася пожежа у приватному секторі центральної частини міста. Внаслідок надзвичайної події сталося займання триповерхового будинку та господарські будівлі загальною площею 450 м кв», — йдеться у повідомленні.

Під час пожежі постраждав власник будівлі, яка отримала опіки тіла.

Причини інциденту встановлюються.

 Раніше ми писали, що вночі у понеділок, 11 листопада, росіяни вдарили по Краматорську Донецької області. Внаслідок атак постраждала жінка.

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