Житель Покровська отримав опіки тіла внаслідок пожежі

У неділю, 10 листопада, у місті Покровськ спалахнула пожежа у приватному секторі. Один місцевий мешканець отримав опіки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«Після обіду сталася пожежа у приватному секторі центральної частини міста. Внаслідок надзвичайної події сталося займання триповерхового будинку та господарські будівлі загальною площею 450 м кв», — йдеться у повідомленні.



Під час пожежі постраждав власник будівлі, яка отримала опіки тіла.



Причини інциденту встановлюються.



Раніше ми писали, що вночі у понеділок, 11 листопада, росіяни вдарили по Краматорську Донецької області. Внаслідок атак постраждала жінка.