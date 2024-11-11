Окупанти РФ вдарили ракетою по п'ятиповерхівці в Кривому Розі: постраждали двоє дітей

Результат ракетного удару удар РФ по п'ятиповерхівці в Кривому Розі. Фото: ДСНС

Росія атакувала Кривий Ріг, внаслідок удару пошкоджено п'ятиповерхівку. Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«У криворізькій багатоповерхівці зруйновано квартири з першого по п'яті поверхи одного з під'їздів. Під завалами можуть бути люди», — пізніше додав Лисак.



Оновлено (11:34): Троє потерпілих у Кривому Розі госпіталізовані. Окрім 11-річного хлопчика, жінки 58 і 75 років. Всі – у стані середньої тяжкості. В цілому через атаку росіян – 8 постраждалих.



У Кривому Розі постраждали двоє дітей. 10-річній дівчинці надали допомогу на місці. Хлопчик 11 років госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Удар по п'ятиповерхівці в Кривому Розі окупантами. Фото: СВОЇ

Попередньо по багатоквартирному будинку з цивільними російська армія завдала удару балістикою. У Повітряних Силах раніше повідомили про ракету у напрямку міста.



Нагадаємо, Росія атакувала територію України двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 74 ударними БпЛА «Shahed».