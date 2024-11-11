Окупанти атакували село у Волноваському районі: пошкоджено школу

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Великоновосілківська ПВА

У понеділок, 11 листопада, російська армія обстріляла село Олексіївку Волноваського району Донецької області. У результаті атаки є пошкодження. Про це повідомили у пресслужбі Великоновосілківської селищної військової адміністрації.



«Відбувся ворожий обстріл УМПБ Д-30СН села Олексіївка Волноваського району.Внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю загальноосвітньої школи», — йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що інформації щодо постраждалих не надходило.



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