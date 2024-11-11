Артобстріл Нікопольщини: росіяни вбили двох людей

Росіяни атакували Дніпропетровщину. Фото: Сергій Лисак

Окупаційна армія у понеділок, 11 листопада, обстріляла районний центр Нікопольщини Дніпропетровської області. Внаслідок атаки двоє людей загинули, п'ять людей постраждали. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



«Через артобстріл у районному центрі загинули двоє людей. Ще п'ятеро місцевих із пораненнями. З них двоє у тяжкому стані», — зазначив він.





За словами Лисака, у місті пошкоджено медустанову, кафе, магазини та автомобілі.



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