В Україні збільшать кількість мобільних вогневих груп в областях, які є пріоритетними для атак РФ

Мобільні вогневі групи. Фото: Генштаб ЗСУ

11 листопада президент України Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача. Про це повідомив сам Зеленський.



За його словами, він заслухав доповідь щодо подальшого посилення ППО.



«Прийняли рішення про збільшення кількості мобільних вогневих груп у регіонах, які є пріоритетною ціллю для російського терору. Триває виконання попередніх рішень Ставки про кращу підготовку та оснащення МВГ», – розповів глава держави.

Нагадаємо, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський ухвалив рішення про суттєве посилення Курахівського та Покровського напрямків.