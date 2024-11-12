У Краматорську, Дружківці та Костянтинівці не буде світла до обіду: причина

У вівторок, 12 листопада, у Краматорську Донецької області дві години не буде електрики. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.



«Краматорські РЕМ повідомляють про планові ремонтні роботи. З 10:00 до 12:00 12 листопада містом Краматорськ буде відсутня електроенергія», — йдеться в повідомленні.



Оновлено. Також світло відключили через ремонт мереж у Дружківці. РЕМ повідомляють, що електропостачання в громаді не буде до 13:00.



Про відключення світла через ремонт повідомляють і в Костянтинівці.



Раніше ми писали, що компанія Укренерго превентивно відключала електроенергію в Україні 11 листопада для мінімізації можливих наслідків ракетної атаки.