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У Краматорську, Дружківці та Костянтинівці не буде світла до обіду: причина

Оновлено
12 листопада 2024, 10:13

У Краматорську, Дружківці та Костянтинівці не буде світла до обіду: причина

У вівторок, 12 листопада, у Краматорську Донецької області дві години не буде електрики. Про це повідомили у пресслужбі Краматорської міської військової адміністрації.

«Краматорські РЕМ повідомляють про планові ремонтні роботи. З 10:00 до 12:00 12 листопада містом Краматорськ буде відсутня електроенергія», — йдеться в повідомленні.

Оновлено. Також світло відключили через ремонт мереж у Дружківці. РЕМ повідомляють, що електропостачання в громаді не буде до 13:00.

Про відключення світла через ремонт повідомляють і в Костянтинівці.

Раніше ми писали, що компанія Укренерго превентивно відключала електроенергію в Україні 11 листопада для мінімізації можливих наслідків ракетної атаки.

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