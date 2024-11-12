Начальник Курахівської МВА розповів про наслідки пошкодження місцевої греблі

Курахівське водосховище. Архівне фото із соцмереж

На Донеччині після пошкодження Тернівської дамби біля міста Курахове продовжує прибувати вода, проте підтоплення будинків поки що не фіксувалося. Про це сказав начальник Курахівської міської військової адміністрації Роман Падун у коментарі для «Суспільне Донбас» у вівторок, 12 листопада.

«Нам так і не вдалося виїхати і провести обстеження цієї греблі. Вода продовжує прибувати нижче Тернівської греблі. Зв'язувався із колегами. Критичної ситуації немає, підтоплених будинків поки що немає», — сказав він.

За словами начальника МВА, росіяни намагалися пошкодити греблі КАБами протягом трьох місяців. Незважаючи на руйнування, вся вода з водосховища не витікає.

«Гребля так побудована, що все дзеркало водоймища не може злитися. Там є критичний рівень водойми, який може злитися, і є той рівень, який залишається», — пояснив Падун.

Напередодні, 11 листопада, стало відомо, що росіяни висадили в повітря дамбу Курахівського водосховища Донецької області.