У Верховній Раді пропонують розформувати ТЦК та створити з них бойові бригади

Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради пропонує розформувати ТЦК та СП, створивши з них понад 10 бригад для виконання бойових завдань на фронті. Про це повідомила народний депутат Юлія Яцик в ефірі Ранок. LIVE

За її словами, у Міністерстві оборони України розвивається система рекрутингових центрів. Це дозволить перенаправити діючих військовослужбовців ТЦК до зони бойових дій.

«Що стосується роботи ТЦК, то ми запропонували у своєму звіті розформувати ТЦК як орган та створити рекрутингові центри з їх числа. Із ТЦК можна створити понад 10 повноцінних бригад», — розповіла депутат.

Раніше повідомлялося, що з 9 листопада в національній системі «Резерв+» запрацювала можливість оформити відстрочку від мобілізації онлайн. Оновлена версія програми вже доступна в AppStore та PlayMarket, повідомило Міноборони України.