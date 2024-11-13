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У Стінках на Донеччині загорівся приватний будинок: рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка

13 листопада 2024, 12:00

У Стінках на Донеччині загорівся приватний будинок: рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка

Пожежа у приватному будинку у селищі Стінки. Фото: ДСНС Пожежа у приватному будинку у селищі Стінки. Фото: ДСНС

12 листопада об 11:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у селищі Стінки Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.

Рятувальники під час гасіння пожежі усередині будинку виявили тіло загиблого чоловіка. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів.

Бійці ДСНС повністю загасили пожежу о 13:10. Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час використання печей на твердому паливі.

Нагадаємо, що 7 листопада у селі Яцьківка на Донеччині сталася масштабна пожежа у двоповерховому будинку.

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