У Стінках на Донеччині загорівся приватний будинок: рятувальники знайшли тіло загиблого чоловіка

Пожежа у приватному будинку у селищі Стінки. Фото: ДСНС

12 листопада об 11:02 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу у приватному будинку у селищі Стінки Краматорського району. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС у Донецькій області.



Рятувальники під час гасіння пожежі усередині будинку виявили тіло загиблого чоловіка. Площа пожежі склала 60 квадратних метрів.



Бійці ДСНС повністю загасили пожежу о 13:10. Попередня причина пожежі – порушення правил пожежної безпеки під час використання печей на твердому паливі.

Нагадаємо, що 7 листопада у селі Яцьківка на Донеччині сталася масштабна пожежа у двоповерховому будинку.