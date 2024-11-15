Рятувальники на Донеччині ліквідували дві пожежі, одна виникла через обстріл загарбників

Пожежі у Донецькій області. Фото: ДСНС

У Донецькій області минулої доби, 14 листопада, рятувальники ліквідували дві пожежі, одна з яких стала наслідком російського обстрілу. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



У відомстві зазначили, що внаслідок ворожого обстрілу адміністративної будівлі у Слов'янську спалахнула пожежа. На місці події рятувальники ліквідували пожежу сміття на площі 3,5 кв. м.

Крім того, у Костянтинівці виникла пожежа на території приватного домоволодіння. Вогонь охопив покрівлю та перекриття житлового будинку.



Пожежники, які прибули на місце події, ліквідували спалах на площі 15 кв. м.



Раніше ми писали, що 13 листопада у Лиманській громаді Донецької області рятувальники двічі гасили пожежі.