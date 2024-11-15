«Укренерго» закликає бізнес збільшити імпорт електроенергії для стабільності

В «Укренерго» закликають бізнес активніше імпортувати електроенергію для власних потреб, щоб уникнути вимушених обмежень потужності. Про це повідомили у пресслужбі компанії.



«Українська енергосистема продовжує відновлюватись після дев'яти масованих атак росіян. На енергооб'єктах тривають аварійні та планові ремонти. У години максимального споживання вранці та ввечері в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужності», – зазначили у національній енергокомпанії.



Повідомляється, що на сьогодні імпорт електроенергії відбуватиметься протягом доби з Польщі, Румунії, Словаччини, Угорщини та Молдови.



Раніше, 13 листопада, за вказівкою «Укренерго» задіяли обмеження світла для промисловості та бізнесу на Донеччині.