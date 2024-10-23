«Укренерго» запровадило аварійні відключення світла в Полтавській області

Україна близька до відключень електроенергії, НЕК «Укренерго» надало розпорядження про аварійні відключення світла у Полтавській області. Про це повідомило «Полтаваобленерго».



«Ще два тижні й думаю можна говорити, що по Україні зростатиме споживання електроенергії. Невідомо, яка ситуація складеться з транзитом газу, з іншого боку піде навантаження на "обігрівачі" і почнуть діяти обмеження», — заявив експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук.



Сьогодні, 23 жовтня, на Полтавщині застосовано режим ГАВ (графік аварійних відключень). В «Укренерго» зазначили, що через бойові дії та з інших причин на ранок знеструмлено 543 населені пункти.



«У години максимального споживання в енергосистемі зберігається дефіцит потужності. Тому користуватися потужними електроприладами краще у період ефективної роботи сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00», – попередили у відомстві.



У звіті Міненерго енергетична ситуація залишається складною. Внаслідок ворожих обстрілів майже 6 тисяч споживачів у п'яти областях залишалися без напруги.