Піротехніки знищили 39 вибухонебезпечних предметів у Донецькій області

Піротехніки знищили 39 вибухонебезпечних предметів. Фото: ДСНС

У Донецькій області минулої доби, 14 листопада, піротехніки ДСНС виявили та знищили 39 вибухонебезпечних предметів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



« Попри перший сніг та інші ускладнення погодних умов, піротехніки ДСНС продовжують проводити обстеження деокупованих територій Лиманської громади Краматорського району», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що сапери Служби порятунку провели ретельне обстеження 9,16 га території, виявили та знищили 39 вибухонебезпечних предметів.



Раніше ми писали, що в Донецькій області минулої доби, 14 листопада, рятувальники ліквідували дві пожежі, одна з яких стала наслідком російського обстрілу.