РФ вдарила КАБами по Новодмитрівці: у селищі немає газу та світла

У п'ятницю, 15 листопада, російські військові атакували за допомогою авіаційних бомб Новодмитрівку Костянтинівської громади Донецької області. Внаслідок атак у населеному пункті відсутнє світло та газ. Про це повідомив староста Новодмитрівського старостинського округу Микола Яковлєв, передає Суспільне Донбас.



Як зазначається, по селищу вдарили трьома КАБами.



«Пошкоджено 12 житлових будинків, три адмінбудівлі, зокрема сільрада», — йдеться у повідомленні.



Інформації про загиблих та поранених немає.



Раніше ми писали, що 15 листопада окупанти обстріляли село Шевченка Волноваського району Донецької області. Постраждав один місцевий мешканець, пошкоджено житловий будинок.