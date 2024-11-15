Шольц та Путін вперше за два роки поговорили телефоном. У Німеччині розповіли подробиці

Канцлер Німеччини Олаф Шольц. Фото: Федеральний уряд Німеччини

Вдень 15 листопада канцлер Німеччини Олаф Шольц поговорив телефоном із головою Кремля Володимиром Путіним. Про це повідомили у Федеральному уряді Німеччини.



Шольц засудив загарбницьку війну Росії проти України та закликав Путіна припинити її та вивести війська. Канцлер закликав Росію до переговорів з Україною з метою досягнення справедливого та тривалого миру. Також він заявив про непохитну рішучість Німеччини підтримувати Україну в її боротьбі з російською агресією стільки, скільки це буде потрібно.



Шольц заздалегідь поговорив із президентом України Володимиром Зеленським телефоном і також це зробить після розмови з Путіним.

Нагадаємо, що востаннє Шольц та Путін спілкувалися телефоном 2 грудня 2022 року.