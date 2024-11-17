Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: пошкоджено обладнання

17 листопада російські військові здійснили масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.
«Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік.
Усього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно понад 190 разів.
Раніше ми писали, що через масовану атаку в деяких областях та населених пунктах України введено екстрені відключення електроенергії.
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