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Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: пошкоджено обладнання

17 листопада 2024, 09:58

Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: пошкоджено обладнання

17 листопада російські військові здійснили масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК. За попередньою інформацією, постраждалих немає. Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

«Внаслідок атак було серйозно пошкоджено обладнання станцій. Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що це вже восьма масована атака на енергетичні підприємства компанії за цей рік.

Усього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції ДТЕК було обстріляно понад 190 разів.

Раніше ми писали, що через масовану атаку в деяких областях та населених пунктах України введено екстрені відключення електроенергії.

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