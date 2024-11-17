Україна під масованою атакою, росіяни били по енергетиці, є жертви: наслідки ранкового удару

Росіяни атакували Україну. Фото: ДСНС

Вночі та вранці 17 листопада російські військові здійснили масштабну атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Для цього були використані ракети різних типів та ударні дрони «Shahed». В областях України працювали сили протиповітряної оборони.



Як РФ атакувала Україну:



Київ



Внаслідок комбінованого ракетно-дронового удару по Києву в Печерському районі сталося займання покрівлі 5-ти поверхового житлового будинку, часткове руйнування покрівлі. Пошкоджено квартиру на 5 поверсі. Постраждала жінка.

У Голосіївському районі зафіксовано падіння уламків на відкритій території у житловій забудові.



Миколаїв



За словами начальника Миколаївської ОВА Олександра Сєнкевича, двоє людей загинули через ракетний удар. Також відомо про шістьох постраждалих.





Прикарпаття



Росіяни атакували об'єкт критичної інфраструктури. На місці події виникла пожежа, рятувальники вже її ліквідували. Попередньо, обійшлося без постраждалих.





Крім того, уламками пошкоджено житловий будинок в одній з громад Прикарпаття.



Одеса



Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що загинули двоє людей. Також поранення отримав 17-річний хлопець. Також внаслідок російського обстрілу спалахнули пожежі у трьох приватних житлових будинках, ще 4 будинки зазнали руйнувань.





Рівненська область



«Регіон зазнав ракетного удару, метою став об'єкт критичної інфраструктури», — написав начальник ОВА Олександр Коваль.





Постраждали також сусідні житлові будинки, там вибиті шибки. Керівництво громади готове надати людям тимчасове житло. Приблизно 45 тис. мешканців Рівненщини залишаються без світла за станом на 13:30.



Дніпро та Дніпропетровська область



«Агресор уранці атакував Дніпро. Відомо про одну постраждалу людину. 42-річний чоловік отримав уламкові поранення», — уточнив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.



Пошкоджено багатоповерхівку, навчальний заклад, автомобіль.



За його інформацією, голосно було також у Криворізькому, Самарівському та Кам'янському районах. Виникло кілька пожеж.



У прес-службі «Укрзалізниці» повідомили, що внаслідок ворожого обстрілу депо загинули двоє залізничників. Ще трьох працівників поранено, їх стан поки що задовільний.



Постраждала від рук росіян та Нікопольщина.





«Через ворожий обстріл у Нікополі загинули двоє людей. Це 58-річний чоловік та 62-річна жінка. П'ятеро місцевих жителів постраждали. Три жінки 67, 72 та 57 років. А ще поранено двох чоловіків 40 та 32 років», — резюмував Лисак.



Кременчук



Загарбники завдали ракетного удару по місту Кременчук.





«Є постраждалі, знищені машини та незначні руйнування конструкцій житлових будинків», — написав мер Віталій Малецький.



Запоріжжя



«Вранці ворог обстріляв Запоріжжя. Три ракети потрапили неподалік об'єктів інфраструктури», — розповів начальник ОВА Іван Федоров.



Відомо, що поранення отримали дві особи, 18-річний хлопець лікуватиметься амбулаторно, 59-річний чоловік залишається у лікарні під наглядом медиків.



Пошкоджено десятки житлових будинків.



Львівська область



Армія РФ також атакувала Львівську область крилатими ракетами. Через падіння уламків ракети у Червоноградському (Шептицькому) районі загинула 66-річна жінка. Ще двоє чоловіків отримали поранення. Одного госпіталізували.



«Окупанти знову били по критичній інфраструктурі. Пошкоджено магістральну трубу теплопостачання. На місце виїхали профільні служби. Без теплопостачання тимчасово залишилося 6 тисяч людей», — заявив начальник ОВА Максим Козицький.



Волинь



Волинська область під час повітряної тривоги зазнала атаки. Постраждала енергетична інфраструктура. За попередньою інформацією, без жертв та постраждалих.



Вінницька область



У Вінницькій області били об'єктами критичної інфраструктури. Інформація про жертви не надходила.





Раніше ми писали, що російські окупанти масовано атакували територію України за допомогою 120 ракет різних типів та 90 ударних дронів-камікадзе. За попередніми даними, станом на 12:00 ППО збила 144 повітряні цілі - 102 ракет і 42 БПЛА.