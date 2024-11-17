Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Мирноград

У Сумах ракета влучила у двір багатоповерхівки: 8 загиблих, 10 поранених

Оновлено
17 листопада 2024, 22:06

У Сумах ракета влучила у двір багатоповерхівки: 8 загиблих, 10 поранених

Наслідки атаки у Сумах. Фото: прокуратура Наслідки атаки у Сумах. Фото: прокуратура

У Сумах ракета вдарила у двір багатоповерхового будинку у неділю увечері. Влада повідомляє про загиблих і поранених.

Дуже великі пошкодження у житловому багатоквартирному будинку, багато людей поранено, прилетіло до центру двору. Всі будинки довкола — без вікон. Наразі ДСНС та співробітники поліції проводять евакуацію постраждалих», — повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.

Президент України Володимир Зеленський повідомив про загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Сумах. Серед них є діти.

Оновлено. 8 загиблих, серед яких двоє дітей, і 10 поранених унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону в Сумах, повідомляє прокуратура.

Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок і транспортні засоби.

За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару балістичною ракетою.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Суми
Інше
Війна

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
23:10
Головне за день: Ракети – навіть над Ужгородом та Буковелем. Масована атака по Україні
23:03
Головне за день: «Паспорти ДНР» більше не дійсні. Росармія окупувала селище на Донбасі
17:00
З грудня жителів окупації без російських паспортів вважатимуть «іноземцями»
23:36
Головне за день: Про що говорили Путін та Шольц. На Донеччині РФ захопила село повторно
22:49
Окуповану Горлівку знову атакують безпілотники: «ДНР» заявила про поранення мирних жителів
22:40
У Горлівці 50 тис. людей без світла та тепла. «ДНР» знайшла заміну Жозі. Молебень проти ДТП у «ЛНР» — дайджест ►
16:17
На окупованій Харківщині троє російських військових дістали поранень через атаку дрона
12:05
На окупованій території Запорізької області погрожують «тяжкими наслідками» за відмову від паспорта РФ
11:01
Стадіон «Сталь» в окупованому Алчевську перетворився на занедбану зону
23:34
Головне за день: Військові РФ розстріляли жінку та родину. Обстріл Слов'янська та Горлівки
19:31
До Маріуполя повернулися близько 30% жителів, які виїхали на початку війни — Бойченко
16:18
Телеведучу з Маріуполя підозрюють у колабораціонізмі за пропаганду в окупації
15:38
У Маріуполі хочуть звести 50-метровий монумент російським окупантам: створити пам'ятник доручив Путін
15:30
Окупована Горлівка зазнала обстрілу: багато постраждалих (оновлено)
14:30
Мігрантів змушують підписувати контракти з армією Росії на окупованих територіях України — ЦНС
14:10
У Луганську збудують полігон для дітей та підлітків: в ОВА розповіли, чому їх навчатимуть окупанти
12:32
В окупованому Криму обвалився міст: по ньому проїжджала вантажівка з морквою
12:20
У «ДНР» понад 19 тисяч абонентів залишаються без світла
10:59
На фронті загинув російський полковник, причетний до вбивства окупантів
10:35
Двоє людей загинули і восьмеро поранені на Донеччині за добу через російські обстріли
усі новини
23:10
Головне за день: Ракети – навіть над Ужгородом та Буковелем. Масована атака по Україні
23:04
Франція та Британія дозволили ЗСУ бити вглиб РФ далекобійними ракетами — ЗМІ
22:06
У Сумах ракета влучила у двір багатоповерхівки: 8 загиблих, 10 поранених
20:37
Байден дозволив Україні бити по Росії далекобійними ракетами ATACMS — ЗМІ
19:07
У понеділок в Україні діятимуть графіки відключень світла
17:12
На Донеччині евакуаційне авто потрапило під російський обстріл
16:44
Україна під масованою атакою, росіяни били по енергетиці, є жертви: наслідки ранкового удару
15:21
Армія РФ захопила село в Покровській громаді — DeepState
14:40
На Заході України військова збила крилату ракету з ПЗРК «Ігла»
13:16
РФ запустила по Україні понад 210 цілей: ППО збила 102 ракети та 42 БПЛА
12:34
Сили оборони знищили російський ЗРК «Тор-М2» на Донеччині
12:15
Загарбники двічі атакували Покровську громаду: зруйновано будинок
12:00
Війська РФ увечері скинули авіабомбу на Дружківську громаду: є пошкодження
11:43
Росіяни за добу обстріляли 17 разів населені пункти Донеччини, пошкоджені будинки
10:55
120 ракет і 90 дронів випустила РФ — Зеленський
10:16
Армія РФ вдарила по Слов'янську: пошкоджені будинки та церква
09:58
Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК: пошкоджено обладнання
09:47
Україна під масованою атакою: окупанти запустили ракети різних типів та БПЛА
09:29
В Україні вводять екстрені відключення світла
09:10
РФ атакувала Миколаїв: є жертви, постраждали 6 людей, серед них — діти
усі новини
ВІДЕО
Наслідки атаки у Сумах. Фото: прокуратура У Сумах ракета влучила у двір багатоповерхівки: 8 загиблих, 10 поранених
17 листопада, 22:06
ЗСУ знищили російський «Тор-М2». Фото: Сили безпілотних систем Сили оборони знищили російський ЗРК «Тор-М2» на Донеччині
17 листопада, 12:34
У Горлівці 50 тис. людей без світла та тепла. «ДНР» знайшла заміну Жозі. Молебень проти ДТП у «ЛНР» — дайджест ► У Горлівці 50 тис. людей без світла та тепла. «ДНР» знайшла заміну Жозі. Молебень проти ДТП у «ЛНР» — дайджест ►
15 листопада, 22:40
Поліція допомогла виїхати родині з дитиною із прифронтового села на Донеччині Поліція допомогла виїхати родині з дитиною із прифронтового села на Донеччині
15 листопада, 16:03
Штурм позицій ЗС РФ на Покровському напрямі. Фото: кадр із відео Українська армія вибила війська РФ з позицій на Покровському напрямку: у ЗСУ показали відео
15 листопада, 12:18
Затриманий підполковник ЗСУ та командир підрозділу ССО. Фото: СБУ СБУ затримала підполковника ЗСУ та командира підрозділу ССО: він виявився «кротом» військової розвідки РФ
15 листопада, 11:28
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір