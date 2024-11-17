У Сумах ракета влучила у двір багатоповерхівки: 8 загиблих, 10 поранених

Наслідки атаки у Сумах. Фото: прокуратура

У Сумах ракета вдарила у двір багатоповерхового будинку у неділю увечері. Влада повідомляє про загиблих і поранених.



Дуже великі пошкодження у житловому багатоквартирному будинку, багато людей поранено, прилетіло до центру двору. Всі будинки довкола — без вікон. Наразі ДСНС та співробітники поліції проводять евакуацію постраждалих», — повідомив в. о. міського голови Сум Артем Кобзар.



Президент України Володимир Зеленський повідомив про загиблих та поранених внаслідок ракетного удару по Сумах. Серед них є діти.



Оновлено. 8 загиблих, серед яких двоє дітей, і 10 поранених унаслідок ракетного удару по житловому мікрорайону в Сумах, повідомляє прокуратура.



Пошкоджено щонайменше 10 багатоповерхівок і транспортні засоби.



За попередньою інформацією, війська РФ завдали удару балістичною ракетою.